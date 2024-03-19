Мамиашвили призвал МОК придерживаться Олимпийской хартии
- РИА Новости
«Есть Олимпийская хартия. МОК должен жить по хартии, по закону! Больше полномочий у них быть не должно. Живите по хартии!» — цитирует Мамиашвили СЭ.
Российского борца Евлоева не допускают к квалификации ОИ из-за плаката «Zа мир без нацизма». Отборочный турнир пройдёт в Баку с 4 по 7 апреля.
Напомним, что Евлоев является олимпийским чемпионом — 2020 в категории до 97 кг.
Ранее Томас Бах заявил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.