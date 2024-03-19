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Мамиашвили призвал МОК придерживаться Олимпийской хартии

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал недопуск борца Мусы Евлоева к отбору на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
Мамиашвили призвал МОК придерживаться Олимпийской хартии
  • РИА Новости

«Есть Олимпийская хартия. МОК должен жить по хартии, по закону! Больше полномочий у них быть не должно. Живите по хартии!» — цитирует Мамиашвили СЭ

Российского борца Евлоева не допускают к квалификации ОИ из-за плаката «Zа мир без нацизма». Отборочный турнир пройдёт в Баку с 4 по 7 апреля.

Напомним, что Евлоев является олимпийским чемпионом — 2020 в категории до 97 кг.

Ранее Томас Бах заявил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.

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