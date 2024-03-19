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Тарасова о призыве отказаться от Игр дружбы: МОК — босяцкая организация

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно отказа спортсменов от участия в Играх дружбы в России.
Тарасова о призыве отказаться от Игр дружбы: МОК — босяцкая организация
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Молодцы МОК, объясняют это ещё и политизацией. Они ограничивают спортсменов в их деятельности. И знаете что? Спортсмены их послушают, чтобы вы знали. Это ужасно грязный ход со стороны МОК. Мы‑то думаем, что они какая‑то серьёзная организация, а на деле какая‑то босяцкая, которая призывает всех не ехать к нам», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

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