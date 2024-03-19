«РБ Спорт»: Сперцян может продолжить карьеру в «Жироне»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Жирону» в летнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», стороны уже контактировали в январе. Отмечается, что агентство, представляющее игрока, хочет организовать переход футболиста в Серию А.

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян провёл 23 матча за команду во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян сказал, что не успел лично попрощаться с Владимиром Ивичем.