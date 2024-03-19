Кремлёв: Ян — настоящий мужчина, гордость матушки России

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на действия Петра Яна, вышедшего на поединок UFC с китайцем Сонгом Ядонгом с российским флагом.

«Пётр Ян — настоящий мужчина, гордость матушки России, а те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за три сребреника свою душу. Не продавайтесь за копейки, приезжайте к нам в Федерацию бокса России, мы перевоспитаем и сделаем из вас настоящих патриотов», — написал Кремлёв в соцсетях.

10 марта российский спортсмен победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. Позже он признался, что вышел на бой с травмой.

Ранее сообщалось, что Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска.