RT в Telegram
Подпишись

Кремлёв: Ян — настоящий мужчина, гордость матушки России

Короткая ссылка
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на действия Петра Яна, вышедшего на поединок UFC с китайцем Сонгом Ядонгом с российским флагом.
Кремлёв: Ян — настоящий мужчина, гордость матушки России
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Пётр Ян — настоящий мужчина, гордость матушки России, а те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за три сребреника свою душу. Не продавайтесь за копейки, приезжайте к нам в Федерацию бокса России, мы перевоспитаем и сделаем из вас настоящих патриотов», — написал Кремлёв в соцсетях.

10 марта российский спортсмен победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. Позже он признался, что вышел на бой с травмой.

Ранее сообщалось, что Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить