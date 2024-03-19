Щербакова 20 марта перенесёт операцию на голеностопе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила о том, что перенесёт операцию.

В своём Telegram-канале фигуристка подтвердила, что пропустит шоу Этери Тутберидзе из-за травмы. Она также рассказала, что 20 марта ей предстоит операция на голеностопе.

Щербакова уверена, что после восстановления вернётся к тренировкам и выступлениям, поскольку соскучилась по льду.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее стало известно, что Щербакова не примет участия в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе.