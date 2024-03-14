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Щербакова не примет участие в туре ледового шоу Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова не примет участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе.
Щербакова не примет участие в туре ледового шоу Тутберидзе
  • РИА Новости

«К сожалению, Анна Щербакова не сможет принять участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе», — говорится в заявлении команды в социальных сетях.

По информации СМИ, в весеннем туре шоу примут участие серебряные призёры Игр Александра Трусова и Евгения Медведева. 

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании.

Ранее фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года, а также на Спартакиаде сильнейших.

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