Синицына: ощущаю себя бронзовым призёром ЧР, но и Валиеву хочу поддержать

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года, а также на Спартакиаде сильнейших.

«Довольна собой на 80%. Где-то косякнула. Но оценкам я очень рада. Я много работала, поэтому могла представить, что буду так высоко в этом сезоне. Число спортсменок уменьшилось, не у всех есть мотивация кататься, но мне нравится выступать. Я больше особо ничего не умею. Есть такое, что ощущаю себя бронзовым призёром чемпионата России, но и Камилу хочу поддержать, я с ней очень хорошо общаюсь», — цитирует спортсменку Sport24.

Изначально обладательницей бронзовой медали стала Камила Валиева, однако после её дисквалификации произошло перераспределение наград.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что ни один тренер не мог дать допинг Камиле Валиевой.