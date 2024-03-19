RT в Telegram
Подпишись

Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА

Короткая ссылка
«Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА
  • AP

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счётом 114:110.

Защитник победителей Энтони Эдвардс оформил один из лучших данков в нынешнем сезоне. Он совершил перехват на своей половине площадки и, отыгравшись с партнёром по команде, отправил мяч в корзину соперника.

При забрасывании мяча защитник «Миннесоты» перепрыгнул Джона Коллинза из «Юты». Оба баскетболиста получили травмы: Эдвардс вывихнул палец левой руки, а у Коллинза было подозрение на сотрясение мозга, из-за чего он даже не смог продолжить матч.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович встретился с Леброном Джеймсом и Стефеном Карри после матча НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить