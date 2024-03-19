Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА

«Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счётом 114:110.

Защитник победителей Энтони Эдвардс оформил один из лучших данков в нынешнем сезоне. Он совершил перехват на своей половине площадки и, отыгравшись с партнёром по команде, отправил мяч в корзину соперника.

При забрасывании мяча защитник «Миннесоты» перепрыгнул Джона Коллинза из «Юты». Оба баскетболиста получили травмы: Эдвардс вывихнул палец левой руки, а у Коллинза было подозрение на сотрясение мозга, из-за чего он даже не смог продолжить матч.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович встретился с Леброном Джеймсом и Стефеном Карри после матча НБА.