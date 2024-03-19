Снейдер рассказал, что его раздражал Промес в сборной Нидерландов
- AFP
«Я испытывал раздражение к Промесу. Квинси и Депай занимались музыкой. Между нашими тренировками они включали громкую музыку. Однажды за день до важного матча из их комнаты доносился громкий тяжёлый рок», — цитирует Снейдер Veronica Offside.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее сообщалось, что Промес ест курицу и рис в камере в Дубае.