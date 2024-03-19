Плеттенберг: внушительная зарплата может не позволить «Боруссии» сохранить Санчо

Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо может вернуться в «Манчестер Юнайтед» по окончании арендного соглашения.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, сам игрок и руководство клуба заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако этому могут помешать высокие зарплатные ожидания англичанина.

Как сообщается на сайте дортмундского клуба, 23-летний англичанин арендован до конца сезона-2023/24 без права выкупа. В 2021 году «Боруссия» продала Санчо в МЮ за €85 млн.

Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» в матче 26-го тура Бундеслиги.