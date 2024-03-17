Дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» в матче 26-го тура Бундеслиги
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Встреча завершилась со счётом 3:1.
В дортмундской команде отличились Карим Адейеми (33-я минута), Матс Хуммельс (81-я) и Эмре Джан (90+3). У «Айнтрахта» мяч забил Марио Гётце (13-я).
«Боруссия» набрала 50 очков и заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Айнтрахт» (40) расположился на шестом месте.
Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Гарри Кейн отправится в расположение сборной Англии по футболу.