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Дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» в матче 26-го тура Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» победила франкфуртский «Айнтрахт» в матче 26‑го тура чемпионата Германии.
Дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» в матче 26-го тура Бундеслиги
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В дортмундской команде отличились Карим Адейеми (33-я минута), Матс Хуммельс (81-я) и Эмре Джан (90+3). У «Айнтрахта» мяч забил Марио Гётце (13-я). 

«Боруссия» набрала 50 очков и заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Айнтрахт» (40) расположился на шестом месте.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Гарри Кейн отправится в расположение сборной Англии по футболу.

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