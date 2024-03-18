Сперцян: я всегда поддерживал связь с Мусаевым

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера краснодарского клуба.

«Мы знакомы с Мурадом Олеговичем с академии. Он один из моих первых тренеров. Я всегда поддерживал с ним связь», — цитирует Сперцяна Metaratings.ru.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера Владимира Ивича, возглавлявшего краснодарскую команду с 4 января 2023 года. На следующий день пресс-служба клуба объявила о возвращении Мусаева на пост главного тренера.

Перед этим краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее Сергей Семак высказался об увольнении Владимира Ивича.