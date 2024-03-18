РУСАДА: в 2023 году в МВД передали материалы по 101 спортсмену из-за нарушений

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что по результатам совместной работы с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ направило в правоохранительные органы материалы за 2023 год в отношении 101 спортсмена в целях проверки на нарушения антидопинговых правил.

«Результатом взаимодействия ГУНК МВД РФ и РУСАДА в 2023 году стало направление в МВД России материалов в отношении 101 спортсмена для проведения проверок по ст. 6.18 КоАП РФ», — говорится в заявлении РУСАДА.

Отмечается, что подавляющее большинство нарушителей — это начинающие спортсмены или атлеты регионального уровня.

В 2022 году в МВД были направлены материалы в отношении 72 спортсменов.

Ранее Логинова назвала надуманным заявление WADA о невозможности аудита РУСАДА из-за геополитики.