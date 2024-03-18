РУСАДА: в 2023 году в МВД передали материалы по 101 спортсмену из-за нарушений
- РИА Новости
«Результатом взаимодействия ГУНК МВД РФ и РУСАДА в 2023 году стало направление в МВД России материалов в отношении 101 спортсмена для проведения проверок по ст. 6.18 КоАП РФ», — говорится в заявлении РУСАДА.
Отмечается, что подавляющее большинство нарушителей — это начинающие спортсмены или атлеты регионального уровня.
В 2022 году в МВД были направлены материалы в отношении 72 спортсменов.
Ранее Логинова назвала надуманным заявление WADA о невозможности аудита РУСАДА из-за геополитики.