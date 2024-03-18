Червиченко: сборные России и Сербии просто погоняют мяч

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.

«Нет никаких ожиданий перед матчем между России и Сербии. Сыграют и сыграют. На мой взгляд, товарищеские матчи не несут никакой принципиальной составляющей. Просто погоняют мяч, и всё», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи 28 футболистов.

Ранее Андрей Канчельскис призвал делать выводы о сборной России после товарищеских матчей.