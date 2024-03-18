RT в Telegram
Подпишись

Траньков допустил, что Дикиджи может исполнить пятерной прыжок

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о намерении Владислава Дикиджи приземлить пятерной прыжок.
Траньков допустил, что Дикиджи может исполнить пятерной прыжок
  • РИА Новости

«Если бы вы месяц назад меня спросили, сможет ли он прыгнуть четверной аксель, я бы сказал, что нет. Но он же прыгнул. Посмотрим, время покажет», — приводит слова Транькова «Спорт-Экспресс».

18 марта появилась информация, что Дикиджи поспорил с Александром Галлямовым, что до конца лета исполнит пятерной прыжок.

В марте он опубликовал видео, на котором приземлил четверной аксель.

Ранее сообщалось, что Дикиджи не планирует вставлять четверной аксель в программу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить