Траньков допустил, что Дикиджи может исполнить пятерной прыжок

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о намерении Владислава Дикиджи приземлить пятерной прыжок.

«Если бы вы месяц назад меня спросили, сможет ли он прыгнуть четверной аксель, я бы сказал, что нет. Но он же прыгнул. Посмотрим, время покажет», — приводит слова Транькова «Спорт-Экспресс».

18 марта появилась информация, что Дикиджи поспорил с Александром Галлямовым, что до конца лета исполнит пятерной прыжок.

В марте он опубликовал видео, на котором приземлил четверной аксель.

Ранее сообщалось, что Дикиджи не планирует вставлять четверной аксель в программу.