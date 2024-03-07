Дикиджи не планирует вставлять четверной аксель в программу
«Вставлять этот прыжок в программу — это большая ответственность. Он не так дорого стоит, а риск очень большой. Будем думать. Пока не идёт речи о том, чтобы ставить его в программу», — цитирует Татаурова «Матч ТВ».
Спортсмен опубликовал видео, где он приземлил элемент ультра-си.
На официальных соревнованиях четверной аксель исполнял лишь один фигурист в мире — американец с русскими корнями Илья Малинин.
Ранее Владислав Дикиджи прокомментировал выполнение четверного акселя на тренировке.