Трёхкратного чемпиона Европы Слепова дисквалифицировали на один год

Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

Новый срок дисквалификации отсчитывается с 5 сентября 2024 года.

В феврале 2022-го по решению РУСАДА Слепов был дисквалифицирован на один год. Ему вменялось нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

CAS отменил решение РУСАДА и дал спортсмену дисквалификацию сроком на два года. Отмечается, что ему зачтут уже отбытый срок отстранения с 30 сентября 2021-го по 29 сентября 2022-го.

Слепов является трёхкратным чемпионом Европы, победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, а также чемпионом России.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Камилы Валиевой.