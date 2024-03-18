RT в Telegram
Подпишись

Трёхкратного чемпиона Европы Слепова дисквалифицировали на один год

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.
Трёхкратного чемпиона Европы Слепова дисквалифицировали на один год
  • РИА Новости

Новый срок дисквалификации отсчитывается с 5 сентября 2024 года.

В феврале 2022-го по решению РУСАДА Слепов был дисквалифицирован на один год. Ему вменялось нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

CAS отменил решение РУСАДА и дал спортсмену дисквалификацию сроком на два года. Отмечается, что ему зачтут уже отбытый срок отстранения с 30 сентября 2021-го по 29 сентября 2022-го.

Слепов является трёхкратным чемпионом Европы, победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, а также чемпионом России.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Камилы Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить