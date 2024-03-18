Американский журналист считает, что Валиева должна извиниться за допинг

Американский журналист Филипп Херш считает, что российская фигуристка Камила Валиева должна извиниться за допинг, если хочет вернуться к соревнования после дисквалификации.

«Как правильно вернуться? Для начала признать, что это была ошибка. И извиниться – ничего другого не остается. Сказать, что не знала, что принимает запрещенный препарат, что в ее действиях не было умысла. И сделать это искренне», — приводит слова Херша Sports.ru.

Он заявил, что в Америке всегда готовы дать второй шанс тем, кто его просит. Поэтому если она действительно захочет вернуться, то начать надо с извинений.

«Другое дело, если Камила знает, кто на самом деле дал ей эти таблетки – тогда ей сейчас непросто».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Утяшева трогательно обратилась к Валиевой.