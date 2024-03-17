Утяшева трогательно обратилась к Валиевой
- РИА Новости
«Камила, мы в тебя очень верим! И мы верим, что ты соберёшься — и как всем им через два года покажешь! Пятерной! (Смеётся.)» — сказала Утяшева в своём YouTube-канале.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Алексей Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Валиевой.