Утяшева трогательно обратилась к Валиевой

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Камила, мы в тебя очень верим! И мы верим, что ты соберёшься — и как всем им через два года покажешь! Пятерной! (Смеётся.)» — сказала Утяшева в своём YouTube-канале.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Валиевой.