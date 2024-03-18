Туктамышева чуть не выступила под одинаковую музыку с Медведевой на «Русском вызове»
- РИА Новости
«Мы согласовывали Шопена отдельно. Был вариант поменять на Рахманинова — на тот вокализ, под который каталась потом Женя Медведева, только в инструментальном варианте», — цитирует Навиславскую «Газета.Ru».
9 марта Елизавета заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Она исполняла номер под стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» и музыку Фредерика Шопена.
Ранее Алексей Ягудин заявил, что ему безразлично мнение хейтеров о победе на турнире шоу-программ.