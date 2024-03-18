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Туктамышева чуть не выступила под одинаковую музыку с Медведевой на «Русском вызове»

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Хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская рассказала о номере фигуристки Елизаветы Туктамышевой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Туктамышева чуть не выступила под одинаковую музыку с Медведевой на «Русском вызове»
  • РИА Новости

«Мы согласовывали Шопена отдельно. Был вариант поменять на Рахманинова — на тот вокализ, под который каталась потом Женя Медведева, только в инструментальном варианте», — цитирует Навиславскую «Газета.Ru».

9 марта Елизавета заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Она исполняла номер под стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» и музыку Фредерика Шопена.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что ему безразлично мнение хейтеров о победе на турнире шоу-программ.

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