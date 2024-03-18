Футболист Харин ждёт интенсивной игры против Сербии и Парагвая

Полузащитник сборной России Евгений Харин поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Сербии и Парагвая.

«Есть шанс проявить, показать себя и принести пользу команде. От предстоящих матчей сборной жду интенсивной игры, которая понравится болельщикам и нам», — цитирует Харина СЭ.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи 28 футболистов.

Ранее Андрей Канчельскис призвал делать выводы о сборной России после товарищеских матчей.