Футболист Харин ждёт интенсивной игры против Сербии и Парагвая
- РИА Новости
«Есть шанс проявить, показать себя и принести пользу команде. От предстоящих матчей сборной жду интенсивной игры, которая понравится болельщикам и нам», — цитирует Харина СЭ.
Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи 28 футболистов.
Ранее Андрей Канчельскис призвал делать выводы о сборной России после товарищеских матчей.