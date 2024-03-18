Мор: матч Россия — Сербия будет максимально приближен к официальной встрече

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии.

«Сербия — сильная команда, она вышла на чемпионат Европы. Игра будет максимально приближена по антуражу, ажиотажу к официальному матчу. Игра будет очень интересная», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

Ранее Андрей Канчельскис призвал делать выводы о сборной России после товарищеских матчей.