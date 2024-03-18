Путин: международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал предложение главы Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения и олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема», — цитирует Путина ТАСС.

Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ирина Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ.