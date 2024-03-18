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Путин: международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал предложение главы Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Путин: международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения
  • РИА Новости

«Что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения и олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема», — цитирует Путина ТАСС.

Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже. 

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ирина Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ.

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