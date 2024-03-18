Путин: международные чиновники извращают смысл олимпизма

Действующий глава РФ Владимир Путин считает, что международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта.

«Что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема», — цитирует Путина РИА Новости.

17 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что опасается агрессивных заявлений со стороны России и её правительства в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Путин заявил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады.