Тарханов: один мяч Захаряна за «Реал Сосьедад» не повод для паники

Российский тренер Александр Тарханов считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян должен адаптироваться в чемпионате Испании.

«Захаряну нужно адаптироваться. В испанском чемпионате где‑то по‑другому играют и быстрее всё делают. Всё идёт своим чередом. Никакой паники здесь быть не должно. Его регулярно выпускают, есть доверие тренера», — заявил Тарханов «Матч ТВ».

Россиянин отличился забитым мячом в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0). Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. У «Кадиса» 22 очка и 18-я позиция.

Ранее Захарян рассказал, что соскучился по России.