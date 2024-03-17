В Нигерии готовы рассмотреть предложение о товарищеском футбольном матче с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Нигерии Мухаммад Сануси прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между сборными Нигерии и России в 2024 году.

«Чтобы сыграть с нашей сборной, российской стороне нужно отправить предложение. Если оно будет, мы его рассмотрим», — заявил Сануси Sport24.

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

Ранее полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что соскучился по России.