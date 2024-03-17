Захарян — о первом голе за «Реал Сосьедад»: телефон разрывался
- РИА Новости
«Приятно, что забил. С таким хорошим настроением прилетел сюда. Много сообщений с поздравлениями было. Телефон разрывался, пытался всем ответить», — рассказал Захарян пресс-службе сборной России.
Сегодня игрок прибыл в расположение национальной команды.
Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.
Ранее в Чили заявили о возможности сыграть товарищеский футбольный матч с Россией.