Захарян — о первом голе за «Реал Сосьедад»: телефон разрывался

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прокомментировал свой первый гол за испанский клуб.

«Приятно, что забил. С таким хорошим настроением прилетел сюда. Много сообщений с поздравлениями было. Телефон разрывался, пытался всем ответить», — рассказал Захарян пресс-службе сборной России.

Сегодня игрок прибыл в расположение национальной команды.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

Ранее в Чили заявили о возможности сыграть товарищеский футбольный матч с Россией.