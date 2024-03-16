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В Чили заявили о возможности сыграть товарищеский футбольный матч с Россией

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Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад ответил на вопрос о возможном товарищеском матче со сборной России в 2024 году.
В Чили заявили о возможности сыграть товарищеский футбольный матч с Россией
  • РИА Новости

«В июне у нас запланирована товарищеская игра с Уругваем, но есть вариант сыграть ещё один матч — со сборной России. Не знаю, захочет ли наш главный тренер сыграть два матча до Кубка Америки», — заявил Милад Sport24.

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вылетел из Испании в Россию для участия в тренировочных сборах национальной команды.

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