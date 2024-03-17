Карпин: Захарян ночью прибудет в расположение сборной России
«Захарян должен ночью прибыть в расположение сборной, а остальные наши легионеры — Кузяев и Головин — уже после тура в своих чемпионатах», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Команда Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.
Ранее в Чили заявили о возможности сыграть товарищеский футбольный матч с Россией.