Квеквескири предложил назначить Ташуева в «Реал» или ПСЖ из-за сходства с Анчелотти

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири пошутил о возможном будущем главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Может быть, в ПСЖ его? Он же на Анчелотти похож. Или, может быть, «Реал» захочет поменять тренера, и туда поедет наш Анчелотти», — цитирует Квеквескири Metaratings.

Специалист возглавил команду в сентябре 2023 года. В настоящий момент «Факел» идёт на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти провёл 900-й матч в тренерской карьере в ведущих европейских лигах.