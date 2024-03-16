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Квеквескири предложил назначить Ташуева в «Реал» или ПСЖ из-за сходства с Анчелотти

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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири пошутил о возможном будущем главного тренера команды Сергея Ташуева.
Квеквескири предложил назначить Ташуева в «Реал» или ПСЖ из-за сходства с Анчелотти
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Может быть, в ПСЖ его? Он же на Анчелотти похож. Или, может быть, «Реал» захочет поменять тренера, и туда поедет наш Анчелотти», — цитирует Квеквескири Metaratings.

Специалист возглавил команду в сентябре 2023 года. В настоящий момент «Факел» идёт на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти провёл 900-й матч в тренерской карьере в ведущих европейских лигах.

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