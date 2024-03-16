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Анчелотти провёл 900-й матч в тренерской карьере в ведущих европейских лигах

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметился новым достижением.
Анчелотти провёл 900-й матч в тренерской карьере в ведущих европейских лигах
  • AP
  • © Alvaro Barrientos

Сегодня мадридский клуб обыграл «Осасуну» в матче 29-го тура испанской Примеры. Для Анчелотти эта игра стала 900-й в тренерской карьере в ведущих европейских лигах.

Встреча в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» завершилась со счётом 4:2.

Подопечные итальянского специалиста продолжают лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 72 очка.

Ранее сообщалось, что ПСЖ попросил Килиана Мбаппе не объявлять об уходе в «Реал» до конца 1/4 финала ЛЧ.

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