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Анчелотти — об украинце Лунине: «Реал» нашёл очень надёжного вратаря

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал своё мнение о голкипере команды Андрее Лунине.
Анчелотти — об украинце Лунине: «Реал» нашёл очень надёжного вратаря
  • AP
  • © Manu Fernandez

«У него всё получается. Мы нашли очень надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности. Когда вернётся Куртуа — посмотрим», — цитирует Анчелотти журналист Марио Кортегана в соцсетях.

Лунин присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2025 года. 

В настоящий момент основной вратарь команды Тибо Куртуа лечится от травмы. Бельгиец в августе на тренировке порвал крестообразную связку колена. Он перенёс операцию и пропускает почти весь сезон.

Ранее Анчелотти провёл 900-й матч в тренерской карьере в ведущих европейских лигах.

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