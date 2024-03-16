Анчелотти — об украинце Лунине: «Реал» нашёл очень надёжного вратаря
- AP
- © Manu Fernandez
«У него всё получается. Мы нашли очень надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности. Когда вернётся Куртуа — посмотрим», — цитирует Анчелотти журналист Марио Кортегана в соцсетях.
Лунин присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2025 года.
В настоящий момент основной вратарь команды Тибо Куртуа лечится от травмы. Бельгиец в августе на тренировке порвал крестообразную связку колена. Он перенёс операцию и пропускает почти весь сезон.
Ранее Анчелотти провёл 900-й матч в тренерской карьере в ведущих европейских лигах.