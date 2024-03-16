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Пономарёв заявил, что без Промеса у «Спартака» появилась командная игра

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Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об игре «Спартака» в отсутствие нападающего Квинси Промеса.

«У «Спартака» появилась командная игра без Промеса, а так они всё время надеялись на него, что он забьёт гол. Всё закономерно абсолютно. Пусть он там сидит», — заявил Пономарёв РИА Новости. 

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Ранее адвокат юридической фирмы в Дубае Людмила Ямалова заявила, что процесс экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды может растянуться на годы.

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