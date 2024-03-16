Карпин: от игроков сборной про политику разговоров не слышал, только о соперниках

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чём говорят игроки национальной команды на сборе.

«Про политику я не слышал, а про соперников — да. Все между собой обсуждают, что интересно посмотреть и себя проверить на таком уровне», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Команда Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

Ранее в Чили заявили о возможности сыграть товарищеский футбольный матч с Россией.