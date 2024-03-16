Борис Ротенберг: многие футболисты поехали голосовать по месту прописки
- РИА Новости
«Сейчас выходные, и многие поехали голосовать по месту прописки. Кто остался в Сочи — проголосуют там», — заявил Ротенберг СЭ.
Выборы президента страны проходят с 15 по 17 марта.
16 марта футболисты сборной России и тренерский штаб национальной команды приняли участие в голосовании на выборах президента, посетив избирательный участок в подмосковном Новогорске.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева рассказала о походе вместе с мамой на избирательный участок в день выборов президента России.