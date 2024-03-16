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Борис Ротенберг: многие футболисты поехали голосовать по месту прописки

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, будут ли игроки команды голосовать на выборах президента РФ.
Борис Ротенберг: многие футболисты поехали голосовать по месту прописки
  • РИА Новости

«Сейчас выходные, и многие поехали голосовать по месту прописки. Кто остался в Сочи — проголосуют там», — заявил Ротенберг СЭ. 

Выборы президента страны проходят с 15 по 17 марта.

16 марта футболисты сборной России и тренерский штаб национальной команды приняли участие в голосовании на выборах президента, посетив избирательный участок в подмосковном Новогорске.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева рассказала о походе вместе с мамой на избирательный участок в день выборов президента России.

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