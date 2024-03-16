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Большунов избежал дисквалификации за манёвр в финале спринта на ЧР в Малиновке

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов получил устное предупреждение по итогам финального забега спринтерской гонки свободным стилем, которая прошла в рамках чемпионата России в Малиновке.

Как сообщает «Чемпионат», сборная Татарстана подала протест на результат финала в спринте ввиду того, что Большунов менял коридоры на финише забега. И благодаря этому помешал Ивану Горбунову обойти себя.

Тем не менее протест команды Татарстана удовлетворён не был, а Большунов получил лишь устное замечание. Таким образом, результаты гонки остались прежними. Александр завоевал золото, серебро досталось Горбунову, бронза — Сергею Устюгову.

Ранее Большунов прокомментировал свою победу на чемпионате России в Малиновке.

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