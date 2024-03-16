Большунов избежал дисквалификации за манёвр в финале спринта на ЧР в Малиновке
Как сообщает «Чемпионат», сборная Татарстана подала протест на результат финала в спринте ввиду того, что Большунов менял коридоры на финише забега. И благодаря этому помешал Ивану Горбунову обойти себя.
Тем не менее протест команды Татарстана удовлетворён не был, а Большунов получил лишь устное замечание. Таким образом, результаты гонки остались прежними. Александр завоевал золото, серебро досталось Горбунову, бронза — Сергею Устюгову.
Ранее Большунов прокомментировал свою победу на чемпионате России в Малиновке.