Российскую команду 9Pandas отстранили от турнира по CS2 из-за проблем с визами
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Как заявил киберспортивный турнирный оператор PGL в X, команда смогла выставить к 14 марта только трёх игроков.
«Получили подтверждение на получение виз только в день дедлайна. Мы просто не смогли забрать паспорта. Такого опустошения внутри я не испытывал никогда», — заявил игрок 9Pandas Денис seized Костин.
Первый «мэйджор» 2024 года по Counter-Strike 2 — PGL CS2 Major Copenhagen 2024 — пройдёт в столице Дании с 17 по 31 марта. Призовой фонд турнира составляет $1,25 млн.
Из российских коллективов на турнир вышли Amkal Esports, Cloud9, Team Spirit и Virtus.pro.
Ранее стартовал второй сезон киберспортивной лиги РКЛ по Counter-Strike.