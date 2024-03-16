Российскую команду 9Pandas отстранили от турнира по CS2 из-за проблем с визами

Российская команда 9Pandas отстранена от участия в турнире PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2.

Как заявил киберспортивный турнирный оператор PGL в X, команда смогла выставить к 14 марта только трёх игроков.

«Получили подтверждение на получение виз только в день дедлайна. Мы просто не смогли забрать паспорта. Такого опустошения внутри я не испытывал никогда», — заявил игрок 9Pandas Денис seized Костин.

Первый «мэйджор» 2024 года по Counter-Strike 2 — PGL CS2 Major Copenhagen 2024 — пройдёт в столице Дании с 17 по 31 марта. Призовой фонд турнира составляет $1,25 млн.

Из российских коллективов на турнир вышли Amkal Esports, Cloud9, Team Spirit и Virtus.pro.

Ранее стартовал второй сезон киберспортивной лиги РКЛ по Counter-Strike.