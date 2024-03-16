Фридман — о Кузнецове в «Каролине»: если он не справится, ему конец

Североамериканский журналист Эллиотт Фридман высказался о переходе российского форварда Евгения Кузнецова в «Каролина Харрикейнз».

«Кузнецов знает, что это всё. Это его последний шанс. Если он не справится с этой работой, ему конец. Это рискованная игра. В этом нет никаких сомнений, и всё пойдёт по одному из двух путей. Всё или ничего», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts.

«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта. «Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

15 марта «Харрикейнз» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» завершилась со счётом 4:0. Кузнецов и Андрей Свечников отметились заброшенными шайбами.

Ранее голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией».