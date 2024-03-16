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Российские батутисты получили визы в Германию, где продолжат борьбу за олимпийские путёвки

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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на заключительном квалификационном этапе Кубка мира в Германии.
Российские батутисты получили визы в Германию, где продолжат борьбу за олимпийские путёвки
  • Gettyimages.ru
  • © GuindillayPimienta

«Наши спортсмены уже получили въездные визы и на следующей неделе отправятся на этап Кубка мира», — цитирует Макарова ТАСС.

В июле комитет Международной спортивной гимнастики (FIG) объявил о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Турнир в Германии является для россиян единственной возможностью завоевать путёвки на Игры-2024.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты не заявились на отборочный турнир Олимпийских игр в Баку.

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