Российские батутисты получили визы в Германию, где продолжат борьбу за олимпийские путёвки

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на заключительном квалификационном этапе Кубка мира в Германии.

«Наши спортсмены уже получили въездные визы и на следующей неделе отправятся на этап Кубка мира», — цитирует Макарова ТАСС.

В июле комитет Международной спортивной гимнастики (FIG) объявил о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Турнир в Германии является для россиян единственной возможностью завоевать путёвки на Игры-2024.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты не заявились на отборочный турнир Олимпийских игр в Баку.