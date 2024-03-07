Российские гимнасты не заявились на отборочный турнир Олимпийских игр в Баку

Российские спортсмены приняли решение пропустить этап Кубка мира в Баку.

На сайте Международной федерации гимнастики опубликован список участников турнира, в котором нет фамилий россиян.

Соревнования в столице Азербайджана пройдут 7—10 марта 2024 года.

В июле комитет Международной спортивной гимнастики (FIG) объявил о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Лала Крамаренко завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.