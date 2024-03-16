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Устюгов — о состоянии трассы на ЧР после пролога спринта: это жесть, ребята

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своём выступлении в квалификации спринта чемпионата России.
Устюгов — о состоянии трассы на ЧР после пролога спринта: это жесть, ребята
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я отбежал квалификацию, всё, в принципе, понравилось. Классно было, супер. Очень мягкая трасса, палки проваливаются. Не совсем ровная трасса, уже подразбитая. Это жесть, ребята! Настроение отличное, самое главное — получить удовольствие», — сказал Устюгов в своём Telegram-канале.

Лыжник Андрей Мельниченко выиграл квалификацию спринта в свободном стиле в рамках чемпионата России. Он показал результат 3:07,66.

Второе место занял Савелий Коростелёв (+1,6). Тройку замкнул Александр Большунов (+1,8). Устюгов показал в прологе шестой результат.

Ранее сообщалось, что лыжница Фалеева сенсационно не прошла квалификацию в спринте на чемпионате России.

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