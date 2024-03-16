Устюгов — о состоянии трассы на ЧР после пролога спринта: это жесть, ребята
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Я отбежал квалификацию, всё, в принципе, понравилось. Классно было, супер. Очень мягкая трасса, палки проваливаются. Не совсем ровная трасса, уже подразбитая. Это жесть, ребята! Настроение отличное, самое главное — получить удовольствие», — сказал Устюгов в своём Telegram-канале.
Лыжник Андрей Мельниченко выиграл квалификацию спринта в свободном стиле в рамках чемпионата России. Он показал результат 3:07,66.
Второе место занял Савелий Коростелёв (+1,6). Тройку замкнул Александр Большунов (+1,8). Устюгов показал в прологе шестой результат.
Ранее сообщалось, что лыжница Фалеева сенсационно не прошла квалификацию в спринте на чемпионате России.