Булыкин: первый гол за «Реал Сосьедад» должен воодушевить Захаряна
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
«Думаю, у Захаряна очень позитивные чувства после первого гола за «Реал Сосьедад». Наконец-то он забил! Голы придают уверенности, положительно влияют на футболиста. Всё зависит от самого Захаряна. Гол — приятный бонус, который должен воодушевить Арсена», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Микель Мерино и Захарян.
Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.
«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. У «Кадиса» 22 очка и 18-я позиция.
Ранее агент Захаряна высказался о вызове своего клиента в сборную России на мартовский сбор.