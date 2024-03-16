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Булыкин: первый гол за «Реал Сосьедад» должен воодушевить Захаряна

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о первом голе российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».
Булыкин: первый гол за «Реал Сосьедад» должен воодушевить Захаряна
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Думаю, у Захаряна очень позитивные чувства после первого гола за «Реал Сосьедад». Наконец-то он забил! Голы придают уверенности, положительно влияют на футболиста. Всё зависит от самого Захаряна. Гол — приятный бонус, который должен воодушевить Арсена», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Микель Мерино и Захарян.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. У «Кадиса» 22 очка и 18-я позиция.

Ранее агент Захаряна высказался о вызове своего клиента в сборную России на мартовский сбор.

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