Получивший российское гражданство американский боксёр проведёт бой в Ингушетии

Получивший российское гражданство американский боксёр Кевин Джонсон проведёт свой следующий бой в Ингушетии.

«Кевин проведёт следующий бой в Ингушетии в мае. Сейчас он занимается трудоустройством в Самаре», — цитирует собеседника агентства ТАСС.

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликован 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.

Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед и потерпел 22 поражения, ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.