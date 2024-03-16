Получивший российское гражданство американский боксёр проведёт бой в Ингушетии
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«Кевин проведёт следующий бой в Ингушетии в мае. Сейчас он занимается трудоустройством в Самаре», — цитирует собеседника агентства ТАСС.
Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликован 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.
Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед и потерпел 22 поражения, ещё два боя завершились вничью.
Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.