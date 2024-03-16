Клопп — о голевом рекорде Салаха: меня это не удивляет, он выдающийся игрок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал рекорд нападающего Мохаммеда Салаха.

«Меня это не удивляет, потому что Мо является выдающимся игроком. Честно говоря, я думал, он уже поставил этот рекорд, но какое-то время Салах пробыл в лазарете. Итак, это просто очень приятный момент, я рад, что он вернулся», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

15 марта стало известно, что Салах стал первым игроком «Ливерпуля», забившим 20+ голов в семи сезонах подряд.

В текущем сезоне египтянин провёл за английский клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы.