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Клопп — о голевом рекорде Салаха: меня это не удивляет, он выдающийся игрок

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал рекорд нападающего Мохаммеда Салаха.
Клопп — о голевом рекорде Салаха: меня это не удивляет, он выдающийся игрок
  • AP
  • © Jon Super

«Меня это не удивляет, потому что Мо является выдающимся игроком. Честно говоря, я думал, он уже поставил этот рекорд, но какое-то время Салах пробыл в лазарете. Итак, это просто очень приятный момент, я рад, что он вернулся», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

15 марта стало известно, что Салах стал первым игроком «Ливерпуля», забившим 20+ голов в семи сезонах подряд.

В текущем сезоне египтянин провёл за английский клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы. 

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