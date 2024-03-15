«Аталанта» с Миранчуком сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

«Милан» сыграет с «Ромой», «Ливерпуль» встретится с «Аталантой», «Байер» проведёт матч с «Вест Хэмом», а «Бенфика» — с «Марселем».

В полуфинале между собой сыграют победители пар «Бенфика» — «Марсель» / «Ливерпуль» — «Аталанта» и «Милан» — «Рома» / «Байер» — «Вест Хэм».

Матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля. Ответные встречи состоятся 18-го числа.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.