Витюгов и Каримова завоевали золото на чемпионате России по сноуборду

На чемпионате России по сноуборду в Елизове определились победители в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.

В соревновании мужчин первое место занял Илья Витюгов, который в большом финале обогнал Семёна Петько. Бронзовая награда досталась Дмитрию Логинову, который в малом финале оказался быстрее Дмитрия Карлагачева.

У женщин золотую медаль завоевала Полина Каримова, взявшая верх над Миленой Сарсембаевой. В сражении за бронзу Наталья Соболева одержала победу над Софией Надыршиной.

Чемпионат России по сноуборду проходит в Елизове. Соревнования продлятся до 18 марта.

Ранее первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, на что потратил призовые за серебряную медаль Игр в Сочи.