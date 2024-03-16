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Витюгов и Каримова завоевали золото на чемпионате России по сноуборду

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На чемпионате России по сноуборду в Елизове определились победители в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.
Витюгов и Каримова завоевали золото на чемпионате России по сноуборду
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

В соревновании мужчин первое место занял Илья Витюгов, который в большом финале обогнал Семёна Петько. Бронзовая награда досталась Дмитрию Логинову, который в малом финале оказался быстрее Дмитрия Карлагачева.

У женщин золотую медаль завоевала Полина Каримова, взявшая верх над Миленой Сарсембаевой. В сражении за бронзу Наталья Соболева одержала победу над Софией Надыршиной.

Чемпионат России по сноуборду проходит в Елизове. Соревнования продлятся до 18 марта.

Ранее первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, на что потратил призовые за серебряную медаль Игр в Сочи.

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