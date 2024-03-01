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Олюнин потратил призовые за серебро Игр в Сочи на развитие ресторанного бизнеса

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Первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, куда потратил призовые за серебряную медаль Игр в Сочи.
Олюнин потратил призовые за серебро Игр в Сочи на развитие ресторанного бизнеса
  • РИА Новости

«После Игр в Сочи я вложил призовые в открытие в Красноярске собственного ресторана «Серебро»? Его давно уже нет. Сейчас у нас с женой Марией уже другие проекты. Это дом событий «Сосны» — очень красивое место под корпоративы, другие мероприятия. Под красивое торжество лучшей площадки у нас в городе, пожалуй, не найти. И два ресторана — Lа Famille и Tirol. Один с итальянской кухней, другой, соответственно, с австрийской», — заявил Олюнин в интервью RT.

32-летний спортсмен также признался, что планирует открыть ещё один ресторан с русской тематикой и назвать его «Остров Буян».

«Нам с женой очень нравится всем этим заниматься, не говоря уже о том, что мы живём на эти деньги. А сноуборд действительно давно превратился в хобби. Другой вопрос, что я очень ответственно к этому подхожу. Понимаю, что любое неверное движение может привести к серьёзной травме. Гораздо более серьёзной, чем у любого здорового человека», — добавил Олюнин.

Полностью интервью Олюнина читайте на сайте RT.

Ранее Олюнин признался, что ему помогают побеждать более молодых сноубордистов мудрость и терпение.

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