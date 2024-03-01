Олюнину помогают побеждать более молодых сноубордистов мудрость и терпение 

Первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, за счёт чего ему удаётся побеждать на соревнованиях в 32 года.

«Это самый расцвет сил. Ты начинаешь ехать не только ногами, но прежде всего головой. Что я и демонстрировал на Спартакиаде сильнейших в Челябинске. Понимал, что более молодые ребята уже побыстрей меня в плане ног, резкости. Но голова у меня всё та же. Где-то стал мудрей, где-то стал терпеливей. Считаю, это давало мне большое преимущество. В международном спорте ребята в 32 года выступают на Кубках мира, заезжают на пьедестал. Я активно слежу за ними и вижу, что возраст точно не создаёт никаких проблем», — заявил он RT.

Полностью интервью Олюнина читайте на сайте RT.

Ранее Олюнин заявил, что не может без сноуборда, тренировок и экстрима в жизни.