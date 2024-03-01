Олюнин: я не могу без сноуборда и тренировок, мне нужен экстрим в жизни

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи сноубордист Николай Олюнин рассказал, что не смог бросить тренировки даже после ужасной травмы.

«Жена понимала прекрасно по моему настроению, по эмоциям, что я этим живу. Без сноуборда, без тренировок начинаю не то чтобы на людей бросаться, но мне нужен экстрим в жизни, я не могу без него. Выплёскиваю всё внутреннее напряжение, весь стресс на соревнованиях. Благодаря этому мне очень комфортно в обычной жизни, я полноценный человек. А страх... Я бы говорил здесь, скорее, о дискомфорте. Когда собираюсь на сбор, укладываю вещи, понимаю, что придётся жить в достаточно сложных условиях. Например, на Кубке России в Салехарде у нас был туалет на десять человек. Выйти из зоны привычного комфорта с возрастом становится сложно. На склоне же я по-прежнему хорошо себя ощущаю. Уверен в себе, уверен в своих ногах», — заявил Олюнин RT.

Он также ответил на вопрос, катается ли у него кто-то из семьи на сноуборде или горных лыжах.

«Маша — да. Детей я периодически пытаюсь поставить на лыжи, объясняю: носочки вместе, пяточки врозь, направо, налево, но они пока не понимают, что нужно делать. Они ещё маленькие у меня — Еве три, Маше только-только исполнилось пять. Я почему попросил чуть отсрочить интервью: стол таскал дома, накрывал его скатертью — помогал жене с организацией детского праздника», — добавил Олюнин.

Полностью интервью Олюнина читайте на сайте RT.

Ранее Олюнин рассказал о полученном переломе ноги во время полуфинального заезда на ОИ-2018 в Пхёнчхане.