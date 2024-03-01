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Олюнин — о травме ноги в Пхёнчхане: в Корее я реально понял, что такое боль

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Серебряный призёр Олимпиады в Сочи Николай сноубордист Олюнин рассказал о полученном переломе ноги во время полуфинального заезда на ОИ-2018 в Пхёнчхане.
Олюнин — о травме ноги в Пхёнчхане: в Корее я реально понял, что такое боль
  • РИА Новости

«Когда меня привезли в госпиталь, разрезали штаны и ботинки, я, лёжа на кушетке, перехватил взгляд тренера, когда он увидел мою ногу. Он дико побледнел и вообще вышел из помещения на воздух, чтобы прийти в себя. Жуткое зрелище было, если честно. Мне постоянно вводили какие-то обезболивающие средства, потому что на самом деле очень было больно. У меня и до этого случалось много различных травм. И плечи ломал, и ногу, и кисть. Но только в Корее я реально понял, что такое боль. Там же, помимо переломов, мениск полетел, крестообразные связки порваны были, ахилл», — заявил Олюнин RT.

Он также отметил, что восстановление ахилла — это самая огромная проблема. 

«Нога сейчас сгибается примерно на 120—130 градусов. То есть я не могу полностью присесть. Из-за этого, казалось бы, несущественного ограничения возникает очень много других проблем. Страдает весь опорно-двигательный аппарат, болят тазобедренные суставы. Приходится больше времени тратить на растяжку, разминку, на всё прочее. Жизнь другая совершенно, конечно, после травмы у меня началась», — добавил Олюнин. 

Полностью интервью Олюнина читайте на сайте RT.

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